Путин завтра посетит оккупированный Крым

17.08.2017, 17:48

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин посетит оккупированный Крым завтра, 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин приедет в Севастополь и посетит образовательный центр Бухта Казачья. Также запланировано, что в музее-заповеднике Херсонес Таврический Путин он проведет встречу с представителями научных и общественных кругов города.

26 июня 2017 года Путин уже приезжал на полуостров.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ