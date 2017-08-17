Попытка суицида на Крещатике: мужчина раскрыл мотивы

17.08.2017, 17:58

В четверг, 17 августа, мужчина, который пытался совершить суицид на Крещатике в Киеве, вышел в холл отеля и рассказал о своих мотивах.

Об этом сообщает "Страна" с места событий.

В частности, он рассказал журналистам, что на карниз отеля вышел из страха за свою жизнь: уроженца Донецка якобы преследуют и хотят убить. На уточняющий вопрос, кто хочет этого, он ответил, что это закрытая информация.

По информации корреспондента Страны, в ходе беседы мужчина часто сбивался на английский язык и рассказал, что с 2013 года жил в Канаде. Кроме того, он сообщил, как обращался со своими проблемами в полицию Амстердама, но там его проигнорировали. Потом сказал, что его проигнорировали и в украинских госорганах, куда он обращался за "спасением жизни". Поэтому он и начал вызывать консула России, когда стоял на карнизе.

"Потому что это последнее, куда я мог обратиться здесь", - сказал он.

По ходу рассказа мужчина часто пускался в рассуждения о текущей политической ситуации. Так, он заявил, что Майдан не принес Украине того, что обещали - "новой страны". Также экс-дончанин заявил, что в стране царит коррупция.

В ходе переговоров выяснилось, что мужчину зовут Тимур, он накануне въехал в номер 205 гостиницы Крещатик по паспорту гражданина Канады. О себе сообщил, что родом из Донецка, а также что никому не доверяет и боится, что его убьют. Об этом сообщают Подробности.ua.