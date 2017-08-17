В Борисполь будут летать еще три авиакомпании

17.08.2017, 18:01

В ближайшее время в аэропорт "Борисполь" начнут летать еще три авиакомпании. Об этом заявил первый заместитель гендиректора предприятия Евгений Дыхне, сообщает ЦТС.

"В аэропорту "Борисполь" сегодня обслуживается 53 авиакомпании, и в ближайшее время заходит еще три", - сказал Дыхне. Он отказался уточнить, какие именно.

"Мы всегда сообщаем об авиакомпаниях, когда уже согласованы все вопросы, и они уже реально начинают летать", - ответил первый заместитель гендиректора "Борисполя".

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" заключил соглашение с австрийской компанией Airport Consulting Vienna (ACV) о разработке концепции развития за €85 тыс., или 2,48 млн грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.