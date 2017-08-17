Апелляционный суд отменил приговор бразильскому наемнику ДНР

17.08.2017, 18:04

Сегодня, 17 августа, Апелляционный суд Киева отменил приговор боевику ДНР, гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги и направил уголовное производство на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Это решение было принято Апелляционным судом сегодня. Однако была озвучена лишь результативная часть. Т.е. на каких основаниях суд принял такое решение, нам в данный момент неизвестно. Полный текст решения будет оглашен 22 августа", - сказала Максимец.

После этого прокуратура сможет прокомментировать данное решение.

"Само решение состоит в том, что производство направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - отметила пресс-секретарь.

25 января 2017 года Печерский райсуд признал Рафаэля Лусварги виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.