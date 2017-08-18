Правительство усовершенствовало программу жилищных субсидий

18.08.2017, 17:39

Правительство отреагировало на запросы общества и внесло изменения в программу жилищных субсидий. Социальное положение граждан адаптировано к дате назначения субсидии и приближены социальные нормативы газа к реальному потреблению услуги.

Об этом сообщает Министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, на правительственную горячую линию "15-45" и информационно- разъяснительную площадку Teplo.gov.ua поступало немало замечаний от граждан, мол, почему считают мои прошлогодние доходы, если сейчас я не работаю или получаю меньшую заработную плату.

Кроме того, в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, так как фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за I квартал этого года. Особенно заметно это было в больших городах. Правительство учло и этот аргумент.

Поэтому на новый отопительный сезон 2017/18 гг. - с 1 октября 2017 года - при расчете размера субсидии будут учтены доходы за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период - с 1 мая 2018 года - за III и IV квартал 2017 года.

Также Правительство приблизило социальные нормативы газа на приготовление пищи и подогрев воды к фактическому потреблению этих услуг.

Кроме того, по таким нормам будут формироваться счета для тех семей, у которых нет счетчиков на газ и которые не являются субсидиантами. Такие люди будут платить меньше. Решением Правительством внесены изменения и в постановление КМУ N203 "О нормах потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков".

С 1 октября 2017 будут действовать такие новые социальные нормативы на газ: ∙ на газовую плиту (приготовление пищи) - 3,3 м3 на человека; на газовую плиту (приготовление пищи и подогрев воды) - 5,4 м3 на человека; ∙ на газовую плиту и водонагреватель - 10,5 м3 на человека.

Напомним, из-за завышенных социальных нормативов, которые не соответствовали реальному уровню потребления и не стимулировали граждан к экономии энергоресурсов, государство в прошлом отопительном сезоне (2016- 2017 гг.) "переплатило" по субсидиям более 8,2 млрд гривен.

Инф. Пресс-службы Министерства социальной политики Украины.