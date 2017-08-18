Сытник: Никакого вмешательства в работу НАБУ со стороны западных структур нет

18.08.2017, 18:09

Никакого вмешательства в работу НАБУ со стороны западных структур нет. Об этом в интервью газете "День" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Никакого вмешательства в работу НАБУ, в частности в конкретные финальные производства, со стороны западных структур нет. Это - манипуляция.

Существует концептуальная поддержка нашей институции. Вообще нет какого- либо вмешательства в деятельность НАБУ, поэтому, наверное, и существует такое сопротивление работе Бюро, - сказал он.

Ранее в НАБУ сообщили, что антикоррупционный суд в Украине может заработать до лета 2018 года. Об этом сообщает УНИАН.