На Певческом поле в Киеве открылась выставка цветочных композиций ко Дню независимости

18.08.2017, 18:14

Сегодня на Певческом поле в Киеве состоялось торжественное открытие выставки цветочных композиций "Украинское. Свое. Особенное. V.S. Очень особенное", посвященной годовщине Независимости Украины.

Об этом экс-руководитель Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, народный депутат и советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец написал в Facebook.

"Сегодня на Певческом поле столицы в ландшафтном парке состоялось торжественное открытие цветочного фестиваля "Украинское. Свое. Особенное. V.S. Очень особенное, который приурочен Дню Независимости Украины. На выставке представлено 10 цветочных композиций, каждая из которых была посвящена регионам нашей страны. Для их создания было использовано 200 тысяч цветов, которые сформировали уникальную цветочную карту", - сообщил Белоцерковец.

Согласно утвержденной в КГГА программе мероприятий ко Дню Государственного флага и 26-й годовщины Независимости Украины, выставка на Певческом поле будет действовать до 18 сентября.