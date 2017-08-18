Укрпочта получит гранты Всемирного почтового союза на 840 тысяч долларов

18.08.2017, 18:28

Всемирный почтовый союз профинансирует из Фонда улучшения качества три проекта Укрпочты на общую сумму $841,7 тыс. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта накопила эти средства благодаря быстро растущим объемам международных операций и выполнению показателей качества - за каждое должным качественно доставленное отправление Укрпочте начислялись бонусные средства.

"Благодаря финансированию Фонда мы сможем дополнительно закупить грузовые авто, сканеры, термопринтеры, конвейеры. Это сократит время на технологические процессы обработки международной почты, а наши клиенты выигрывают во времени на доставку", - сказал первый замдиректора Укрпочты Александр Перцовский.

$458 тыс. будет выделено на приобретение 10 автомобилей грузоподъемностью 4- 6 т.

216,$5 тыс. уйдет на приобретение рентген-телевизионной установки и систем видеонаблюдения в бюро обмена Киева и Львова для усиления безопасности международных отправлений.

Третий проект с бюджетом $167,2 предусматривает модернизацию оборудования в местах международного почтового обмена и сортировочных центрах: приобретение беспроводных сканеров, термопринтеров, роликовых и ленточных конвейеров, стеллажей и другого оборудования.

Сейчас по всем проектам проходят тендерные процедуры.

Ранее сообщалось, что в начале июля 2017 г. Укрпочта завершила процесс корпоратизации. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.