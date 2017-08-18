Правительство начинает реформы в десяти министерства на средства ЕС

18.08.2017, 18:30

Кабинет министров утвердил ряд нормативных актов, которые открывают следующий этап реформы государственного управления.

В частности, в рамках реформы госслужбы правительство начинает открытый конкурс на новые должности в десяти пилотных министерствах, а также в Секретариате Кабмина, Нацгосслужбе, Национальном агентстве электронного управления.

В пилотных министерствах будут созданы новые структурные подразделения - директораты политики, а также директората стратегического планирования и евроинтеграции, которые сосредоточат на себе ключевую функцию министерств - формирование политики в подотчетных сферах. Для замещения должностей руководителей директоратов, а также их сотрудников (государственных экспертов), будут проведены открытые конкурсы. Основной задачей новых госслужащих станет формирование государственной политики в сферах своей ответственности, стратегическое планирование и евроинтеграция.

Правительство также разработало единый портал, на котором будут собраны вакансии специалистов по вопросам реформ и на котором можно будет подать документы на конкурс он-лайн. Вакансии на нем будут добавляться самими министерствами по 4 сентября 2017 года.

В Представительстве ЕС в Украины напомнили, что на реформу госуправления ЕС предоставляет 100 млн евро.

"ЕС поддерживает полную и всеобъемлющую реформу государственного управления и приветствует обязательства правительства и премьер-министра Владимира Гройсмана создать эффективное и ориентированное на граждан государственное управление. ЕС оказывает помощь более 100 миллионов евро для проведения реформы государственного управления при условии выполнения конкретных условий, необходимых для успешной реформы в период между 2017-2020 годами", - говорится в сообщении Представительства ЕС. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".