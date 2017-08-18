Сытник: Антикоррупционный суд может появиться к лету 2018 года

18.08.2017, 18:39

Продолжается финальная битва за Антикоррупционный суд, который может появиться в Украине к лету 2018 года. Об этом в интервью газете "День" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Результаты деятельности НАБУ не будут иметь смысла, если не будет создан Антикоррупционный суд. У меня с самого начала было убеждение, что нам нужен такой суд, и в дальнейшем практика это только подтвердила. Нам нужна организация, которая будет не только некоррумпированной, но и независимой от других форм влияния, прежде всего политического. Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда. Год назад в Администрации президента вообще считали, что он нам не нужен. Впоследствии, под влиянием украинского общества и западных партнеров, этот вопрос превратился в дискуссию не о том, нужен ли такой суд, а о том, будет ли это полностью самостоятельная структура или отдельная палата в действующих судах", - сказал Сытник.

По словам директора НАБУ, очень важно, чтобы уже осенью этого года было принято соответствующее законодательство, которое бы позволило начать процесс создания Антикоррупционного суда.

"Если законодательная база будет подготовлена, то к лету 2018 такой суд может появиться", - сказал он.

Справка УНИАН. Создание Высшего антикоррупционного суда в рамках проведения судебной реформы предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, принятым Верховной Радой 2 июня 2016 года. Согласно закону, в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд.

Кроме того, в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF отмечается, что Антикоррупционный суд должен начать свою деятельность до конца марта 2018 года.

1 февраля народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который будет рассматривать дела Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Высший совет правосудия 9 марта 2017 года утвердил консультативное заключение, в котором признал законопроект No6011 об антикоррупционных судах противоречащим Конституции и не согласующимся с рядом законодательных актов.

22 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что направит в Венецианскую комиссию две концепции по созданию антикоррупционного суда. По словам Парубия, по поводу создания антикоррупционного суда происходит острая дискуссия между разными позициями: одной более основательной, но продолжительной, и второй - о создании отдельной палаты судей.

"Мы сможем получить мнение наиболее авторитетной европейской институции, которая придаст легитимность этому процессу, - отметил председатель Верховной Рады. - Венецианская комиссия снимет политический аспект, и тогда есть уверенность на 99%, что это решение пройдет". Об этом сообщает УНИАН.