Суд оставил без движения иск об отмене санкций против Яндекса

18.08.2017, 18:45

Высший административный суд Украины, оставил без движения иск против президента Украины Петра Порошенко и Совета национальной безопасности и обороны о признании незаконным и недействительным решения их решений о введении санкций против российской компании Яндекс.

Об этом сообщается в постановлении суда от 4 июля, опубликованного в едином государственном реестре судебных решений.

Согласно решению, автор иска должен уточнить содержание своих исковых требований, а также предоставить соответствующий указ президента Украины до 29 сентября этого года.

"В случае неисправления недочетов исковое заявление будет возвращено", - отмечается в решении суда.

15 мая 2017 года Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий.

В частности, указ предусматривает запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к сайтам Яндекс, Доктор Веб, Лаборатория Касперского, Mail.ru, социальным сетям Одноклассники и Вконтакте. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.