Этот день в истории: 19 августа

Предлагаем дайджест основных событий и дат 19 августа.
1662 - умер Блез Паскаль, французский математик, физик, литератор и философ.
1780 - родился Пьер Жан Де Беранже, французский поэт и сочинитель песен, известный прежде всего своими сатирическими произведениями.
1839 - открыта Пулковская астрономическая обсерватория при Академии наук.
1856 - американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущённого молока.
1883 - родилась Коко Шанель, французский модельер, основавшая модный дом Chanel и оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века.
1914 - создан руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов - Украинская боевая управа.
1929 - умер Сергей Дягилев, русский театральный и художественный деятель, антрепренёр.
1936 - расстрелян Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург, известный также как музыкант и художник-график.
1937 - родился Александр Вампилов, советский драматург.
1945 - сложила оружие японская Квантунская армия в Манчжурии.
1947 - впервые синтезирован витамин А.
1960 - советский космический корабль "Восток" с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю.
1982 - запуск космического корабля "Союз Т-7".
1990 - ГДР приняла конституцию ФРГ
1991 - попытка государственного переворота (ГКЧП), направленного на сохранение СССР.
1996 - выпущен Netscape Navigator 3.0.
2004 - компания Google начала продажу своих акций на фондовом рынке.
2012 - умер Скотт, Тони, американский кинорежиссёр.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.