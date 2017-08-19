Этот день в истории: 19 августа

19.08.2017, 11:07

Предлагаем дайджест основных событий и дат 19 августа.

1662 - умер Блез Паскаль, французский математик, физик, литератор и философ.

1780 - родился Пьер Жан Де Беранже, французский поэт и сочинитель песен, известный прежде всего своими сатирическими произведениями.

1839 - открыта Пулковская астрономическая обсерватория при Академии наук.

1856 - американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущённого молока.

1883 - родилась Коко Шанель, французский модельер, основавшая модный дом Chanel и оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века.

1914 - создан руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов - Украинская боевая управа.

1929 - умер Сергей Дягилев, русский театральный и художественный деятель, антрепренёр.

1936 - расстрелян Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург, известный также как музыкант и художник-график.

1937 - родился Александр Вампилов, советский драматург.

1945 - сложила оружие японская Квантунская армия в Манчжурии.

1947 - впервые синтезирован витамин А.

1960 - советский космический корабль "Восток" с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю.

1982 - запуск космического корабля "Союз Т-7".

1990 - ГДР приняла конституцию ФРГ

1991 - попытка государственного переворота (ГКЧП), направленного на сохранение СССР.

1996 - выпущен Netscape Navigator 3.0.

2004 - компания Google начала продажу своих акций на фондовом рынке.

2012 - умер Скотт, Тони, американский кинорежиссёр.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.