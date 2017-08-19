Православные сегодня празднуют Яблочный Спас

19.08.2017, 12:53

Православные христиане сегодня, 19 августа, празднуют Преображение Господне, один из 12 наибольших христианских праздников. В народе его называют Яблочный Спас.

В этот день, по библейскому преданию, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел апостолов на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет". Также апостолы увидели пророков Илью и Моисея, которые разговаривали с Христом.

Сегодня праздник напоминает людям о необходимости меняться духовно. В этот день святят яблоки и другие фрукты нового урожая и встречают осень. Об этом сообщает УНИАН.