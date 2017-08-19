ЦИК назначила дату первых местных выборов в 202 объединенных территориальных громадах

19.08.2017, 12:58

Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел председатель Комиссии Михаил Охендовский. Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

"Комиссия обратилась в Комитеты Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, а также по вопросам правовой политики и правосудия по подготовке соответствующих изменений в законодательные акты относительно нормирования особенностей назначения и проведения первых выборов депутатов сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной громады и соответствующего сельского, поселкового, городского головы в ОТГ, в состав которой вошли территориальная громада города (территориальные громады городов), республиканского в АР Крым, областного значения и территориальная громада села, поселка, другого города (территориальные громады сел, поселков, других городов), расположенная на территории смежного района (районов), или территориальная громада другого смежного города (территориальные громады других смежных городов ) республиканского в АР Крым, областного значения, а также организации подготовки и проведения других выборов, в частности депутатов районного совета, на территории этой ОТГ.

Кроме того, рассмотрев обращение ряда ОГА относительно принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных громад, назначила выборы в 202 ОТГ во всех без исключения областях Украины на воскресенье, 29 октября.

При этом Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 9 сентября.

"В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 1 млн 330 тысяч человек, то есть около 4% всех избирателей Украины. Указанное количество избирателей превышает количество избирателей шести областных центров Украины вместе взятых. В частности, Тернополя, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Черновцов и Чернигова", - отметили в Комиссии. Об этом сообщает УНИАН.