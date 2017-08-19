Кабмин уволил члена Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции

19.08.2017, 13:01

Премьер-министр Владимир Гройсман удовлетворил заявление об увольнении члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Радецкого.

Правительственное решение датировано вчерашним днем, 18 августа.

"Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке (пункт 7 части десятой статьи 5 Закона Украины "О предотвращении коррупции")", - говорится в документе.

Раньше, в начале июня, уволился член НАПК Руслан Рябошапка. В августе в агентстве начал работать Александр Серегин. Сейчас в состав входят трое членов НАПК: Наталья Корчак (глава агентства), Александр Серегин, Александр Скопич. Еще две вакансии членов НАЗК свободны. Об этом сообщает ТСН.ua.