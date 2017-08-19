Неточности в платежках: "Киевводоканал" просит рассчитываться за июль по счетчикам

19.08.2017, 14:09

В "Киевводоканале" предупреждают жителей столицы, что начисления за услуги водоснабжения и водоотведения в некоторых платежных сообщениях за июль могут не соответствовать фактическим объемам потребления.

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "АК "Киевводоканал".

"В случае неточности с начислениями в платежке, просим рассчитаться за услугу согласно фактическому потреблению - указав в графе к уплате сумму, соответствующую реальным объемам, умноженным на действующий тариф", - отмечается в сообщении.

Неточности с суммой оплаты, которая указывается в платежке, на предприятии объясняют вероятным сбоем в некоторых банковских учреждениях при внесении данных показаний счетчиков.

В случае несоответствия потребителям советуют обратиться в любой из 9 районных центров УК "Центр коммунального сервиса" (ЦКС), которые принимают людей, независимо от места проживания. Прием осуществляется 6 дней в неделю, включая субботу.

Также во всех районах города действуют около 60 дополнительных точек обслуживания. Получить консультацию и решить вопрос с начислением можно в центрах обслуживания "Киевводоканала". Адреса и график работы на сайте предприятия (кнопка "Для дома").

Кроме того, "Киевводоканал" обращает внимание, что, согласно закону "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который вступил в силу 2 августа, абоненты должны предоставлять поставщикам показания приборов учета.

"В случае отсутствия актуальных данных, начисления будут проводить по показаниям общедомового прибора учета или по расчетным данным", - предупреждают на предприятии.

Отмечается также, что оплата принимается до 31 августа включительно. Об этом сообщает УНИАН.