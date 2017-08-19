Урегулирован механизм оплаты за ЖКУ в домах с различными типами счетчиков

19.08.2017, 14:23

Правительство урегулировало механизм распределения расчетов за жилищно- коммунальные услуги в многоэтажных домах с различными типами счетчиков.

Так вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко прокомментировал принятую Правительством постановление, которым внесены изменения в соответствующие правила и Типовой договор о предоставлении услуг по централизованной поставке ЖКУ.

"Мы навели порядок в системе расчетов для тех случаев, когда многоэтажный дом имеет узел учета тепла, а в самом доме все или часть квартир оборудованы квартирными счетчиками. В прошлом году в городе Киеве возникали ситуации, когда владелец с квартирным счетчиком не вовремя предоставлял показатели поставщику ЖКУ, поэтому его платеж распределялся на всех остальных жителей дома.

Мы урегулировали этот вопрос. Теперь в случае несвоевременного предоставления показателей квартирных счетчиков, повреждения пломб - плата потребителю за потребление тепловой энергии, горячей и холодной воды будет начисляться по нормативам потребления. Ранее такого механизма у поставщика услуг не было. Поэтому дисциплинированным в уплате за ЖКУ потребителям не придется "платить за соседа", - сообщил Геннадий Зубко.

"Такой порядок будет действовать до вступления в силу закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который регулирует подобные ситуации", - отметил Геннадий Зубко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.