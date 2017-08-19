С 1 сентября увеличится зарплата участников АТО

19.08.2017, 14:54

С 1 сентября 2017 года размер выплат за участие в антитеррористической операции на линии боевого соприкосновения составит 10 тыс грн в месяц, на второй линии - 4,5 тыс грн. Об этом сообщает министр обороны Степан Полторак в Facebook.

"По состоянию на конец 2016 года размеры этих доплат составляли 4,2 тыс грн и 1,2 тыс грн соответственно. Повышено денежное обеспечение военнослужащим Сил специальных операций, высокомобильных десантных войск и морской пехоты. Увеличены выплаты сержантскому составу Вооруженных Сил и военнослужащим, обладающих узкопрофильными специальностями, в частности, танкистам и артиллеристам", - сообщил Полторак.

Министр добавил, что значительно увеличен размер единоразового денежного пособия в случае гибели, инвалидности или потери работоспособности военнослужащих при выполнении боевых задач. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.