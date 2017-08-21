МАУ вводит плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту

21.08.2017, 13:11

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 1 октября начнет взимать плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту на стойке регистрации с пассажиров эконом-класса внутренних и международных рейсов средней дальности, сообщает avianews.com со ссылкой на обновленные правила авиакомпании.

Дополнительный сбор смогут не платить пассажиры, которые прошли онлайн- регистрацию и сохранили на мобильном устройстве или распечатали выданный системой посадочный талон.

Бесплатной останется регистрация и получение посадочных талонов в аэропорту для путешествующих в эконом-классе дальнемагистральными рейсами и для пассажиров бизнес-класса всех рейсов.

В качестве эксперимента МАУ ввела плату за получение посадочного талона в аэропорту на рейсах Киев-Рига и Рига-Киев с 1 июля 2017 года. Размер сбора составляет эквивалент 20 долларов при вылете из Украины и 20 евро при вылете из Риги.

Сейчас плату за регистрацию или распечатку посадочного талона в аэропорту взимают летающие в Украину авиакомпанииWizz Air, airBaltic, El Al (на рейсах, выполняемых под торговой маркой UP).

Ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" пригрозила подать в суд на Ryanair, Мининфраструктуры Украины и Львовский аэропорт за якобы "потерю заработка" в результате принуждения к конкуренции с Ryanair. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".