Сотрудники Минюста получили премий на десятки миллионов

21.08.2017, 14:00

За шесть месяцев 2017 года восемь чиновников Министерства юстиции Украины получили вознаграждений на более, чем 23 млн грн. Об этом сообщает Слово и Дело, ссылаясь на информацию, полученную на официальный запрос от Минюста.

"Что касается сообщения о существенных изменениях в имущественном положении, отмечаем, что информация, поданная заместителем директора департамента - начальником отдела принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Минюста Ириной Ярушевской, соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ярушевская за июнь получила зарплату вместе с вознаграждением в размере 1,815 млн грн. Кроме нее, еще семеро сотрудников получили денежные выплаты, которые превышали 1 млн грн.

Больше всех из этого списка получил главный госисполнитель отдела принудительного исполнения решений департамента госисполнительной службы Минюста Иван Нещадим - 8 млн 862 тыс грн .

В 2016 году на премии чиновникам высших эшелонов власти из государственного бюджета потратили 6,5 млн грн. Из этой суммы каждая третья гривня пошла на поощрения руководителей Генеральной прокуратуры - 2,3 млн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ