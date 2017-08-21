Януковичу назначили нового адвоката

21.08.2017, 14:15

Новым адвокатом для Виктора Януковича в деле о государственной измене экс- президента назначен Максим Герасько.

Необходимость в новом адвокате возникла, поскольку Виталий Мешечек, предыдущий государственный защитник обвиняемого, отказался представлять интересы Януковича в суде. Мешечек сослался, что дело слишком сложное, и подал самоотвод.

Новый защитник - Максим Герасько - работает в Киеве в основанном в 2013 году адвокатском бюро "Герасько и партнеры". Герасько представлял интересы бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Из последних дел адвоката - представление стороны защиты в ходе судебного процесса над бразильцем Рафаэлем Лусварги, обвиняемом в участии в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщают "Факты и комментарии".