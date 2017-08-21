Саакашвили получил предложения гражданства от европейских стран, но вернется в Украину 10 сентября

21.08.2017, 14:28

Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили записал видеообращение, в котором рассказал о дальнейших планах.

"Как вы знаете, я решил возвращаться на 10 сентября в Украину. Многие не советуют мне этого делать. У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран, да без дела и доходов, наверное, я здесь не останусь", - рассказал он.

По его мнению, в настоящее время в Украине идет крупнейший в истории процесс разворовывания страны, поэтому он не может оставаться в стороне.

"До встречи на украинско-польской границе", - добавил Саакашвили.

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили о том, что президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства. Поводом для решения стал тот факт, что экс-президент Грузии не упомянул в анкете о том, что находится в розыске на родине. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".