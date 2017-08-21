Порошенко: Исполнителей террористических операций в Украине готовят в РФ

21.08.2017, 14:47

Президент Петр Порошенко заявляет, что исполнителей террористических операций на территории Украины готовят в Ростовской, Белгородской, Курской и других областях Российской Федерации.

Об этом он сообщил во время открытия реконструированного корпуса Кировоградской областной детской больницы.

"26-й год независимости знаменателен тем, что мы преодолели глубокий кризис, вызванный войной, гибридной войной", - сказал глава государства.

"Это не просто войска России на фронте, это не просто поставки сверхсовременного оружия. Это закрытие российских рынков, закрытие заказов для украинских производств, это торговая война, это террористические операции на нашей территории, подготовленные террористами, которых готовят в Ростовской, Белгородской, Курской и других областях (Российской Федерации ). Мы преодолели (кризис) и выдержали", - добавил Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.