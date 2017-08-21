Цены на автогаз в Украине побили рекорд

21.08.2017, 14:58

Розничные цены на сжиженный газ во многих сетях АЗС за последние дни (с 19 по 21 августа) выросли до рекордного значения - почти 15 гривень за литр и в дальнейшем могут продолжить свой рост.

Об этом корреспонденту сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

По данным UPECO, 21 августа автогаз подорожал по сравнению с 18 августа на 1-2 гривни - до 14,99 гривни за литр в таких автозаправочных сетях, как ОККО, WOG, "Параллель", "РУР Груп" и "ЗапорожОилГруп". Также топливо подорожало в сетях АЗС КЛО (до 14,94 гривни за литр), SOCAR (14,49 гривни за литр), Shell (14,59 гривни за литр), "БРСМ-Нафта" (14,29 гривни за литр) и др.

Как отметил Сиренко, такой рост цен обусловлен высоким уровнем потребления газа, дефицитом его поставок, а также нехваткой мощностей для хранения топлива.

"События развиваются очень динамично. Возник сезонный рост потребления сжиженного газа, а также дефицит топлива на рынке. Не успевают за ростом спроса, например, импортные поставки, 70% которых сегодня осуществляются из России. Также на рынке не хватает мощностей для хранения, импортированного или произведенного газа. При объеме всего рынка в 140 тысяч тонн в месяц, объем возможного хранения составляет всего 35-40 тысяч тонн в месяц", - сказал эксперт, добавив, что из-за малого количества баз хранения "рынок вынужден работать с колес", то есть привозить и продавать топливо сразу на АЗС.

По словам эксперта, еще одним основанием для роста цен стало желание трейдеров не допустить на АЗС отсутствия топлива.

"Сейчас у операторов задача - снизить ажиотаж, в том числе высокой ценой, и не допустить "сухих" заправок", - отметил Сиренко, добавив, что этот же фактор может оставаться приоритетным и вызвать дальнейший рост цен.

При этом он сообщил, что, увеличившись до 15 гривень за литр, цена на автогаз достигла отметки 60% от цены на бензин марки А-95, что является сигналом для тех, кто раздумывает устанавливать на свой автомобиль газобаллонное оборудование и таким образом переходить на сжиженный газ.

"Из-за роста цен газ постепенно теряет свою привлекательность как альтернатива бензину", - сказал Сиренко.

По данным UPECO, в 2016 году объем украинского рынка сжиженного газа (пропан-бутана) вырос на 32,2% - до 1,47 миллиона тонн. Также автогаз увеличил свою долю в общем балансе светлых нефтепродуктов с 13% до 15,3%. При этом с 2010 по 2016 год доля импортных поставок выросла с 22,4% до 72,9%. Одной из причин роста потребления автогаза были его низкая стоимость по сравнению с бензином. Об этом сообщает УНИАН.