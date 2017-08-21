"Киевводоканал" обещает до сентября исправить ошибки в платежках

21.08.2017, 16:34

"Киевводоканал" обещает до следующего месяца максимально исправить ошибки в системе начислений за услуги, которые он предоставляет.

Об этом заявил директор расчетного департамента АО "АК Киевводоканал" Валерий Люлин на брифинге, посвященном вопросу оплаты коммунальных услуг по фактическим объемам потребления и некорректных платежек, которые получили киевляне.

Он отметил, что Киев в течение года переводится на новую систему начислений за услуги, которая предусматривает постоянные отображение и учет актуальных показателей квартирных счетчиков. С этим он и связывает случаи некорректных цифр в платежках, которые получили киевляне.

По его словам, киевляне могут платить по реальным показаниям счетчика, но обязательно отражать их в платежных документах. "Киевводоканал" в свою очередь обязуется осуществлять пересчет.

Люлин отметил, что большинство киевлян являются добросовестными плательщиками, поэтому "Киевводоканал" надеется, что и в этом месяце проплаты будут, как всегда, на высоком уровне.

"С этого месяца на сайте "Киевводоканала" открывается "Личный кабинет" для потребителей. Там можно будет увидеть всю историю своих начислений, оплаты, и будут показания счетчиков. Также можно передавать показания счетчиков через Call-центр. С этого месяца будут работать Вайбер-бот и Телеграмм-бот - это также новые сервисы, которые мы запускаем для удобства нашим потребителям. Мы рекомендуем максимально по электронным каналам работать", - сказал Люлин.

По его словам, налаживается и система передачи показаний через банковские учреждения.

В конце прошлой недели "Киевводоканал" предупредил о неточностях в некоторых платежках за июль и попросил потребителей рассчитаться по реальным показаниям своих счетчиков.

Неточности с суммой оплаты, которая указывается в платежке, на предприятии объясняют возможным сбоем в некоторых банковских учреждениях при внесении данных показаний счетчиков.

В случае несоответствия, потребители могут обращаться в любой из 9 районных центров УК "Центр коммунального сервиса" (ЦКС), которые принимают людей независимо от места проживания. Прием осуществляется 6 дней в неделю, включая субботу.

Также во всех районах города действуют около 60 дополнительных точек обслуживания. Получить консультацию и решить вопрос с начислением можно в центрах обслуживания "Киевводоканала". Адреса и график работы на сайте предприятия (кнопка "Для дома").

"Киевводоканал" обращает внимание, что согласно Закону "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который вступил в силу 2 августа, абоненты должны предоставлять поставщикам показания приборов учета.

"В случае отсутствия актуальных данных, начисления будут проводить по показаниям общедомового прибора учета или по расчетным данным", - предупреждают на предприятии.

Сообщается также, что оплата принимается до 31 августа включительно. Об этом сообщает УНИАН.