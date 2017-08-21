Украина оказалась в рейтинге стран с наихудшим доступом к гуманитарной помощи

21.08.2017, 16:38

Украина занимает 18-е место в рейтинге стран с наихудшим доступом гражданского населения к гуманитарной помощи.

Об этом говорится в отчете международной бесприбыльной организации ACAPS по состоянию на август 2017 года.

Причиной стало установление боевиками своих правил доступа к гуманитарной помощи. Люди, живущие в милитаризованой зоне, не имеют постоянного доступа к помощи, отмечают в организации.

Отметим, что три первых места в данном антирейтинге занимают Афганистан, Бурунди и Центральноафриканская республика.

Киев попал в десятку худших для жизни городов по версии The Economist. За последние пять лет Киев продемонстрировал самое стремительное снижение позиций, потеряв 21,4% в рейтинге. Об этом сообщает УНИАН.