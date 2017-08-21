Президент Украины подчеркнул важность консолидации общества перед внешними и внутренними угрозами

21.08.2017, 16:52

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность консолидации общества перед внешними и внутренними угрозами. Об этом Глава государства сказал во время открытия обновленной областной детской больницы в Кропивницком.

"Вы видите, что изменения происходят, несмотря на то, что всем нелегко. Но я могу твердо подчеркнуть - самое сложное уже позади. Страна выдержала эти испытания. Украинский народ с честью продемонстрировал свою способность объединиться, противостоять агрессору и в условиях войны обеспечить эффективное развитие", - сказал Президент.

При этом Петр Порошенко отметил, что "точка невозврата" еще не пройдена. "Откатить назад нас могут как спровоцированное Россией возобновление горячей фазы войны, так и действия политиков-популистов, которые дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет все наши усилия. Они готовы потерять все то, что люди выстрадали за последние годы", - сказал Президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что такие действия по деморализации общества опасны и подчеркнул, что делает все от него зависящее, чтобы не допустить этого сценария.

Президент также подчеркнул важность проведения пенсионной реформы. При этом он отметил, что сегодня Украина демонстрирует экономический рост, что стало возможным в результате проведения решительных реформ.

"В результате детенизации и борьбы с коррупцией выросли поступления в Государственный бюджет, которые позволили направить часть средств не только на обороноспособность, но и на повышение социальных стандартов", - подчеркнул Глава государства. Он напомнил, что это позволило поднять минимальную заработную плату до 3200 грн. "Если растет заработная плата - точно должны расти пенсии", - сказал Петр Порошенко. Он также сообщил, что следствием борьбы с коррупцией и уменьшения налогового давления, стал рост поступлений в Пенсионный фонд.

"Это главная позиция, как и после проведения осенью этого года пенсионной реформы, которая проводится ради справедливости. Кто имеет больший стаж, тот должен получать больше пенсии. Это нормально. Это правильно. Этому нет никакой альтернативы", - сказал Президент и выразил убеждение, что его предложения по пенсионной реформе, которые уже были поддержаны Национальным Советом реформ, будут поддержаны Верховной Радой Украины.

Инф. официального сайта Президента Украины.