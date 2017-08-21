В Киеве с 21 по 28 августа частично перекроют около 60 улиц

21.08.2017, 17:10

В период с 21 по 28 августа в столице частично ограничат движение транспорта на около 60 улицах.

В эти дни в Киеве состоятся репетиции парада к празднованию Дня Независимости, 24 августа - торжественные мероприятия, легкоатлетический "Забег в вышиванках" и шествие "Марш непокоренных".

Движение ограничат в Шевченковском, Подольском, Днепровском и Дарницком районах.

24 августа на время проведения торжественных мероприятий в центре города частично ограничат вход и выход со станций метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

Карту и расписание временного ограничения движения можно посмотреть на сайте Киевской городской госадминистрации. Об этом сообщает BBC Украинская служба.