ГФС обыскивает 27 спиртзаводов в 11 областях: изъяли тысячу тонн неучтенного спирта

21.08.2017, 17:18

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины проводит обыски на производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан на своей странице в Facebook.

"Продолжаем масштабную спецоперацию по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В ходе обысков, которые начались сегодня утром, уже обнаружено и изъято тысячу тонн неучтенного спирта. И это только несколько заводов. На данном этапе 260 сотрудников налоговой милиции проводят обыски в производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов, которые не входят в состав ГП "Укрспирт", а являются самостоятельными государственными предприятиями", - пояснил он.

Следственные действия проводятся в 11 областях: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

Отмечается, что решение о проведении обысков было принято после получения информации о возможном неучтенном производстве и продаже спирта без уплаты акцизного налога рядом заводов.

"К тому же факты неучтенного производства спирта на мощностях легальных спиртовых заводов Украины подтвердились в ходе предыдущих этапов спецоперации. Обыски проводятся на основании постановления суда в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК", - подытожил Билан.

Ранее украинские правоохранители обыскали 41 спиртзавод, который подозревали в изготовлении контрафактного спирта. Об этом сообщает УНИАН.