Украина подготовила запрос в NASA касательно расследования дела о Керченском мосте

22.08.2017, 16:07

Украина подготовила международно-правовой запрос в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по оказанию помощи в расследовании возможного нарушения экологической безопасности при строительстве Россией Керченского моста.

Как сообщил на пресс-конференции начальник управления надзора по уголовным производствам Александр Даракчи, соответствующий запрос уже готов.

"На сегодняшний день такое международно-правовое поручение уже готово. Я думаю, что в ближайшие недели оно будет направлено", - отметил он.

Ранее в прокуратуре АРК сообщали, что экологические нарушения при строительстве Россией моста через Керченский пролив могут превратить Азовское море в залив Черного моря. Строительство может повлечь за собой региональную экологическую катастрофу.

Ссылаясь на выводы специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, в прокуратуре пришли к выводу: ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

В сентябре в ходе визита в Керчь в оккупированном Крыму премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство с трудом "изыскивает" деньги на строительство Керченского моста.

Общая стоимость Керченского моста - 228 млрд руб., генподрядчик - ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. Транспортный переход через пролив спроектирован в виде двух параллельных мостов. Открытие автомобильного движения должно состояться в конце 2018 года, железнодорожного - в 2019 году. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".