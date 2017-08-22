Против Поклонской расследуются два дела: о госизмене и репрессиях против крымских татар

22.08.2017, 16:08

Против бывшего так называемого "прокурора" временно оккупированного Крыма Натальи Поклонской расследуются два уголовных производства: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

"Относительно Поклонской уголовное производство проводит Генеральная прокуратура Украины, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, то мы не направляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения", - отметил он.

Также Мамедов добавил, что прокуратура АР Крым расследует факты причастности Поклонской к запрету Меджлиса."Я думаю, что в ближайшее время мы определимся по поводу нее, и думаю, что будет соответствующее подозрение", - сказал прокурор.

Он предположил, что после этого оба уголовных производства против Поклонской могут объединить.

Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым".

Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса. Об этом сообщает УНИАН.