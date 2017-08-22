Обыски на спиртзаводах: правоохранители изъяли сырья на 540 миллионов гривен

22.08.2017, 16:33

В рамках первого этапа масштабной спецоперации, были проведены обыски на 41 спиртзаводе и изъято около 980 тонн спиртосодержащей жидкости стоимостью около 180 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан. Он также раскрыл детали спецоперации в рамках нескольких уголовных дел, открытых в отношении бывших руководителей ГП "Укрспирт".

Билан сообщил, что в ходе обысков на шести заводах, расположенных на территории Винницкой, Сумской, Тернопольской и Харьковской областей, было обнаружено и изъято 1416 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью более 360 миллионов гривен.

Могу сообщить, что сотрудники налоговой милиции добились наиболее значительных результатов в рамках спецоперации по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя ... С учетом вчерашних обысков, в рамках данной спецоперации из незаконного оборота уже изъято спиртосодержащих жидкостей на сумму более 540 миллионов гривен. И эту работу мы обязательно продолжим, - написал он.

21 августа Государственная фискальная служба проводит масштабную спецоперацию по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. Обыски проводят на производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов. Об этом сообщает Телеканал новин "24".