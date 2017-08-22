В России за мошенничество задержали руководителя "Гоголь-центра"

22.08.2017, 16:42

Художественный руководитель московского "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, сообщает Следственный комитет России (СКР).

Ранее по этому делу проходили его бывшие подчиненные, одна из которых дала показания против режиссера. Действия режиссера Серебренникова квалифицируются по статье о мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте СКР.

Речь идет о хищении не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", сказано в сообщении.

Ранее по этому делу были задержаны бывшие сотрудники Серебренникова. Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения.

Дело о мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на проект "Платформа", было возбуждено еще в 2015 году, но известно о нем стало лишь в мае этого года, после того как в "Гоголь-центре", дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам прошли обыски.

Серебренников до сих пор проходил по делу в качестве свидетеля. В его защиту выступали театральные деятели, в том числе Олег Табаков, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Марк Захаров. Гендиректор Большого театра Владимир Урин направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразил несогласие с обысками в "Гоголь-центре" и квартире режиссера.

"Седьмая студия" - театральная труппа, которая была создана Серебренниковым в 2012 году. Студия поставила более десяти постановок, а затем артисты труппы присоединились к составу театра "Гоголь-центр". Об этом сообщает BBC Украинская служба.