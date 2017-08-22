Тука: Россия будет уходить с Донбасса болезненно, договоренностей по этому вопросу пока нет

22.08.2017, 16:56

Переговоры спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова по Донбассу не привели к конкретным договоренностям, и говорить о выводе из Донбасса российских войск пока рано, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Как сообщает InfoResist, комментируя для журналистов заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрия Грымчака о том, что решение по Донбассу уже принято, Тука заявил, что по этому вопросу вряд ли есть договоренности.

"Я практически уверен, что их не существует пока что и процесс достижения какого-то взаимопонимания будет длительный. Для России это, естественно, очень болезненно. Они будут упираться руками и ногами до последнего, но момент последнего, с моей точки зрения, ещё не настал", - указал он.

Замминистра заявил, что встреча Волкера и Суркова, состоявшаяся 21 августа, скорее всего имела ознакомительный характер. Тука подчеркнул, что не знает, сколько может продлиться процесс переговоров по Донбассу.

"Обменялись мнениями, обменялись своими видениями решения проблемы. Что там имелось в виду, когда Сурков сказал "новаторские идеи", я не знаю. Может быть, Волкер предложил освободить не только Донецкую (область - ред.), но ещё и Ростовскую?", - отметил чиновник.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрий Грымчак, комментируя встречу спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова заявил, что решение о выводе с Донбасса российских подразделений уже прийнято. По его мнению, единственное, что сегодня обсуждается - как и на каких условиях они уйдут.

Как сообщалось, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретился с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Минске 21 августа. Сурков назвал встречу "продуктивной". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".