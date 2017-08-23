23.08.2017, 16:01

На Крещатике открылась выставка вооружения и военной техники по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

В течение трех дней киевляне и гости столицы смогут увидеть образцы новой и модернизированной техники, большинство из них на следующей неделе будут отправлены в военные части на линии столкновения.

Как отметил министр обороны Степан Полторак, особого внимания на выставке заслуживают модернизированный танк Т-72, бронемашины Варта, Козак - особенно необходимые при передвижении диверсионно-разведывательных групп в зоне АТО, обновленные средства противовоздушной обороны, системы залпового огня с новой навигацией и приборами, которые дают возможность наиболее точно поражать противника.

Завтра в 10:00 на Крещатике начнется военный парад, в котором примут участие ветераны и участники АТО, маршем пройдут военнослужащие стран- членов НАТО. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.