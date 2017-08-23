В посольстве США поздравили Украину с Днем независимости

23.08.2017, 16:07

Американские дипломаты и персонал посольства Соединенных Штатов в Украине поздравили Украину с наступающим праздником - Днем независимости.

Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube-канале ведомства.

На фоне музыкального ряда от группы "Нумер 483" сотрудники дипломатической миссии США станцевали с украинскими флажками и произнесли слова поздравлений.

"Наилучшие поздравления от американских друзей! Мира вам и процветания", - пожелала украинцам посол США в Киеве Мари Йованович.

Вчера, 22 августа, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что цель США - восстановление территориальной целостности Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.