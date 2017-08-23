СМИ: Правоохранители получили сообщение о подготовке покушения на Порошенко

23.08.2017, 16:44

Во время вчерашнего визита президента Петра Порошенко в Изюм Харьковской области правоохранители получили анонимное сообщение о спланированном покушении на него.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированных источник в правоохранительных органах Харьковской области. Со слов собеседника журналистов, соответствующий телефонный звонок был сделан с IP-телефонии вчера, 22 августа, около 12.20

Отмечается, что сообщение о возможном покушении на президента было записано женским механическим голосом. Сведения о событиях внесены в ЕРДР по ч. 1 ст 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля).

17 августа глава СБУ Василий Грицак заявил, что за последний месяц служба безопасности месяц выявила три диверсионные группы РФ, готовившие теракты в Украине.

Главными целями терактов, по его словам, являются объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры, а также убийства общественно-политических деятелей. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".