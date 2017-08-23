В оккупированном Севастополе патриоты поздравили Украину с Днем флага и Днем Независимости флешмобом

23.08.2017, 16:57

В центре Севастополя, неподалеку от пляжа "Хрустальный", 27 жителей города сфотографировались в желто-голубых одеждах - так местные патриоты поздравили Украину с Днем национального флага.

Об этом сообщает "Крым.Реалии". Севастопольская фотохудожница Татьяна Москаленко, которая в 2014-м году, по информации СМИ, отказалась от российского гражданства, разместила в соцсети фото с флешмоба с подписью "Вітаємо нашу Україну з Днем Прапора і Днем Незалежності!!! З тобою в серці".

"Между собой мы не называли это флешмобом, ну а попросту позвонили друзьям, друзьям друзей и их знакомым и предложили сфотографироваться в центре Севастополя, чтобы показать, что в Крыму есть настоящие патриоты Украины и что нельзя материковым украинцам отказываться от Крыма", - рассказала одна из организаторов акции.

По словам участницы акции, прохожие с удивлением смотрели на такое количество людей в желто-голубых одеждах, и один даже поинтересовался, не митинг ли это.

"Со мной в центр города пришла моя маленькая дочь, кроме нее там еще были дети. Для ребенка была большая радость надеть веночек, поучаствовать в общем деле. А сын моей подруги, которому 7 лет, вообще был восхищен таким количеством украинцев. Мы, как правило, общаемся узким кругом, а тут дети увидели, что нас на самом деле много. Я думаю, это самое важное в этом флешмобе. То, что маленькие севастопольцы даже сейчас, во время оккупации, ощущают себя украинцами", - рассказала одна из участниц, просившая не называть ее фамилии. Об этом сообщает УНИАН.