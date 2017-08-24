Порошенко: с начала российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев

24.08.2017, 13:16

Президент Петр Порошенко заявляет, что с начала российской агрессии против Украины погибли более 10 тысяч украинцев.

Об этом Порошенко сказал во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины независимости Украины сегодня, 24 августа, в центре Киева.

"Всего более 10 тысяч украинских жизней на совести агрессора. Век не забудем и не простим никогда и никому", - заявил он.

Порошенко попросил присутствующих почтить минутой молчания украинских воинов и мирных граждан, которые погибли во время войны, что начала РФ.

По подсчетам ООН, на протяжении почти трех лет военных действий РФ на Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тыс. мирных граждан Украины. Об этом сообщает УНИАН.