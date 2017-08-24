В Украине запустили базу распознавания боевиков по фото

24.08.2017, 13:45

Волонтеры Центра Миротворец запустили систему Identigraf, которая автоматически по фото распознает лица, посягнувшие на независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщил в Facebook нардеп Антон Геращенко.

- Отныне и навсегда, каждый может зайти по ссылке и проверить принадлежность лица к антиукраинской и антигосударственной деятельности по его фотографии. Это дар всему украинскому народу от волонтеров Центра Миротворец к годовщине провозглашения независимости Украины, - добавил Геращенко.

Воспользоваться системой автоматического распознавания лиц боевиков можно по ссылке.

В свою очередь на сайте Identigraf отмечается, что 60% мощностей системы зарезервированы за сотрудниками Миротворца и теми, для кого распознавания лиц является служебной необходимостью.

Пользователи системы делятся на авторизованных, VIP и обычных. Запросы авторизованных и VIP-пользователей обслуживаются вне очереди в период с 06.01 до 24.00.

Если очередь запросов обычных пользователей превышает установленный лимит, она обнуляется автоматически. Об этом сообщают "ICTV Факты".