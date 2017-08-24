Кличко: В Киеве 24 августа восстановят движение по путепроводу возле метро Нивки

24.08.2017, 13:58

С 24 августа в Киеве возобновится основное движение автотранспорта по путепроводу возле станции метро Нивки на пересечении ул. Победы и ул. Щербаковского.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

- Несмотря на масштабные конструктивные изменения, полностью обновленная транспортная артерия заработает с октября 2017 года. Но основное движение по путепроводу мы запустим уже 24 августа, - заверил Кличко.

Он рассказал, что в рамках реконструкции путепровода выполнены масштабные работы по восстановлению его несущей способности, устройство новой монолитной плиты, установка новых опорных частей на 3-й и 7-й опорах.

Кроме того, по словам мэра столицы, по современным технологиям оборудовано новое покрытие на путепроводе и подходах к нему, установлены новые опоры наружного освещения и современного распределительного ограждения Vario- Guard.

- Ремонтные работы постоянно велись в режиме 24/7, - подчеркнул Виталий Кличко.

В то же время он отметил, что, учитывая многочисленные положительные отклики участников дорожного движения, экспертов транспортной инфраструктуры и ученых, на этапе реконструкции были внесены существенные изменения в проект ремонта путепровода.

- Мы реализуем новые решения по упорядочению организации дорожного движения, - подчеркнул мэр.

Речь идет, в частности, о ликвидации кругового движения на пересечении ул. Победы и ул. Щербаковского и установку светофора. Также предусмотрено "вынесение" движения троллейбусов непосредственно с путепровода на нулевой уровень с обеих его сторон.

Мэр Киева подчеркнул, что благодаря реализации такой схемы увеличится количество полос, будет усовершенствовано движение транспорта по путепроводу и созданы более комфортные условия движения общественного и автомобильного транспорта. Об этом сообщают "ICTV Факты".