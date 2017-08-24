В Симферополе задержали активисток Украинского культурного центра

24.08.2017, 14:08

У железнодорожного вокзала в Симферополе в четверг, 24 августа, утром были задержаны активистки Украинского культурного центра Галина Балабан и Алена Попова.

Полицейские объяснили свои действия "ориентировкой" на граждан, якобы "занимающихся незаконной деятельностью".

Задержанных доставили в отделение полиции Железнодорожный. Попова заявила, что сотрудники правоохранительных органов угрожали активисткам и сняли у них отпечатки пальцев, не составив при этом административного протокола. Позднее Попову и Балабан отпустили.

Проукраинские активисты в аннексированном Крыму постоянно сталкиваются с давлением со стороны подконтрольных российским властям правоохранительных органов. В начале месяца крымчанин Владимир Балух был осужден по обвинению в хранении боеприпасов. Позднее он пожаловался на жестокое обращение в следственном изоляторе. Об этом сообщает "Радио Свобода".