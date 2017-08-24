Россия направляет в Донбасс очередной "гумконвой"

24.08.2017, 14:15

Россия направляет боевикам в Донбасс очередной "гуманитарный конвой". Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

24 августа автомобили 68-го "гумконвоя" покинут Донской спасательный центр МЧС России и отправятся в Донецкую и Луганскую области Украины.

Также сообщается, что колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган.

23 августа на заседании трехсторонней группы в Минске его участники договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 25 августа 2017 года в связи с началом учебного года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.