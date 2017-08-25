В Мариуполе открыли памятник воинам, отдавшим жизнь за независимость Украины

25.08.2017, 12:53

В Городском саду прошла церемония открытия памятника "Воинам, которые отдали жизнь за Украину". Об этом сообщается на сайте Мариупольского горсовета.

В торжественном мероприятии приняли участие представители городского совета, Национальной гвардии, вооруженных сил Украины, а также духовенства города.

Память героев, павших за независимость Украины, присутствующие почтили минутой молчания. В свою очередь священнослужители провели молебен по погибшим воинам и осветили памятник.

Отдавая дань памяти героям, которые ради мира и спокойствия на родной земле погибли за Украину, присутствующие на мероприятии военнослужащие, представители силовых структур города и общественных организаций возложили венки и цветы к пам'ятному знаку.

"Теперь у мариупольцев и гостей нашего города появилась возможность чествовать своих героев-земляков, которые ценой собственной жизни сохранили Волю и Свободу для Украинской. Героям, благодаря которым сегодня мы празднуем День независимости Украины", - отметили в мэрии города. Об этом сообщает УНИАН