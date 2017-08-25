Анастасии Приходько присвоили звание заслуженной артистки Украины

25.08.2017, 13:05

Украинская поп-певица Анастасия Приходько получила звание заслуженной артистки Украины.

Государственное звание 30-летней певице соответствующим указом присвоил Президент Украины Петр Порошенко.

На сайте Президента в указе "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Независимости Украины за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм" Анастасия Приходько получила звание заслуженной артистки Украины.

Анастасия Приходько ведет активную волонтерскую деятельность на востоке Украины в АТО, а также выпускает все больше украиноязычных песен и участвует в патриотических мероприятиях. Ранее артистка говорила, что "Любовь-дура" станет последней русскоязычной в ее карьере. Об этом сообщает Телеканал новин "24".