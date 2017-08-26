Гройсман: Дорожный бюджет этого года превысит 20 млрд грн

26.08.2017, 11:48

Общий объем средств, которые уже выделены на проведение дорожных работ, превысил 20 млрд грн, а протяженность уже отремонтированных дорог - более 750 км. При этом 40 тыс. км дорог прошли ямочный ремонт, сообщил премьер- министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил, что в этом году все работы начались вовремя - в апреле, тогда как в прошлом году первые дорожные тендеры были проведены только в августе.

"Каждую неделю мы проводим инспекционные поездки по регионам, проверяем ход ремонтных работ, их качество, открываем восстановленные участки полотна.

Отдельное внимание - строительству новых магистралей", - сказал глава правительства.

Один из таких проектов, отметил премьер-министр, - дорога Львов - Одесса через Хмельницкий, Винницу, Николаев и Херсон. Трасса объединит западную границу с портами и станет мощной составляющей транзитных возможностей Украины. Работы уже начаты, за 3-4 года страна получит новую дорогу европейского качества сообщением Запад-Юг.

"Мы последовательно выполняем поставленную задачу по увеличению финансирования сектора инфраструктуры и по повышению качества дорог. За 3-5 лет ситуация в дорожном хозяйстве будет изменена коренным образом.

Качественные дороги - это не только возможность свободного и безопасного передвижения для граждан, но и мощная точка роста для экономики и логистики государства", - подчеркнул Владимир Гройсман и добавил, что каждая гривна, вложенная в строительство дороги, обеспечивает 2,5 грн прироста ВВП государства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.