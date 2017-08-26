Агентство Moody's повысило рейтинги Украины

26.08.2017, 12:18

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги правительства Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступень - с Caa3 до Caa2, а также изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".

Как сообщает агентство на официальном сайте, главными факторами повышения рейтинга стали влияние структурных реформ в Украине и улучшение позиций на внешних рынках.

Если "позитивный" прогноз сохранится, надежность внутреннего и внешнего долга Украины улучшится.

Moody's отмечает, что эффект от реформ окажет поддержку Украине при возвращении на мировые рынки капитала, облегчит рефинансирование внешнего долга, существенные выплаты по которому предстоят уже в 201 году.

Два других агентства из "большой рейтинговой тройки"(Fitch и Standard & Poor's) сохраняют рейтинговую оценку Украины на уровне B- со "стабильным" прогнозом. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.