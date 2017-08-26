Президент наградил военнослужащего Нацгвардии Украины Сергея Добровольского медалью "За спасенную жизнь"

26.08.2017, 12:57

Президент Петр Порошенко наградил медалью "За спасенную жизнь" военнослужащего Национальной гвардии Украины Сергея Добровольского, который оказал первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей от взрыва на ул. Грушевского.

Глава государства высоко оценил действия воина и проявленное мужество в первые минуты после инцидента. "Я вчера был удивлен вашими профессиональными действиями во время преступления, которое негодяи, преступники совершили против семьи Героя Украины. Вы не растерялись, взяли ситуацию под контроль и оказали первую необходимую помощь. И по моему твердому убеждению именно так должен действовать украинский воин", - сказал Петр Порошенко.

Сергей Добровольский, в свою очередь, рассказал Президенту Украины о подробностях первых минут после инцидента в центре столицы. Он вместе с сослуживцами возвращался в пункт постоянной дислокации их батальона, когда во время движения автобуса по улице Грушевского прогремел взрыв.

"Проезжая Кабинет Министров мы увидели, что с правой стороны улицы на холме прогремел взрыв. На наших глазах, метров на 15-20 впереди. После взрыва женщина и мужчина упали", - сказал он.

Капитан С.Добровольская остановил служебный автобус и вместе с лейтенантом В.Никоновым подбежал к пострадавшим и оказал им первую медицинскую помощь. По приказу капитана были выставлены 7 военнослужащих для окружения места происшествия и недопущения к ней посторонних лиц, также была вызвана карета скорой медицинской помощи и наряд патрульной полиции.

Глава государства еще раз поблагодарил капитана за профессионализм и попросил командование поощрить других служащих батальона НГУ воинской части 3030, которые также работали на месте происшествия.

"Я очень благодарен за то, что в решительные моменты, в опасности ты не растерялся, а проявил лучшие качества. Поздравляю с Днем независимости, с 26-й годовщиной и с высокой государственной наградой, как по мне - одной из самых христианских и наиболее почетных - медалью "За спасенную жизнь". Библия говорит, что если спас хотя бы одну жизнь, значит для этого надо было жить", - подчеркнул Президент.

Инф. Официального сайта Президента Украины.