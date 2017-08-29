Этот день в истории: 29 августа

29.08.2017, 09:49

Предлагаем дайджест основных событий и дат 29 августа.

1756 - король Пруссии Фридрих II с шестидесятитысячной армией вторгся в Саксонию, положив начало Семилетней войне.

1780 - умер Жак-Жермен Суффло, французский архитектор, один из ведущих представителей классицизма, построивший церковь Сент-Женевьев в Париже, ставшую затем Пантеоном - усыпальницей выдающихся людей Франции.

1831 - Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.

1842 - Нанкинским договором между Великобританией и Китаем закончилась Первая Опиумная война.

1862 - родился Морис Метерлинк, бельгийский писатель, драматург, философ.

1868 - умер Кристиан Фридрих Шёнбейн, немецко-швейцарский химик, автор названия для науки геохимия.

1883 - в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту.

1885 - немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл.

1904 - родился Вернер Форсман, немецкий хирург и уролог, один из авторов метода катетеризации сердца, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

1915 - родилась Ингрид Бергман, шведская киноактриса, обладательница трёх "Оскаров".

1929 - немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершил первое кругосветное путешествие.

1946 - в ООН приняты Швеция, Афганистан и Исландия.

1949 - испытание первой атомной бомбы в Семипалатинске (СССР).

1961 - умер Григорий Тютюнник, советский украинский писатель, поэт и прозаик.

1958 - родился Майкл Джексон, американский певец, автор песен, танцор, хореограф, актёр, предприниматель.

1982 - учёные из Дармштадта, Западная Германия, сообщили об открытии 109-го элемента периодической системы Менделеева - мейтнерий.

1982 - умерла Ингрид Бергман, шведская киноактриса.

1991 - закрыт Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане.

1999 - в Донецке открыт прижизненный памятник Сергею Бубке - шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом.

2009 - волна многочисленных флеш-мобов во всём мире памяти Майкла Джексона в его день рождения.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.