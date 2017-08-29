В Украине заработал крупнейший центр по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт

29.08.2017, 16:47

Сегодня, 29 августа, заработал на полную мощность крупнейший в нашей стране центр по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт.

Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" Государственного предприятия "Документ" расположен на третьем этаже универмага "Украина" в Киеве. Его общая площадь 1400 кв. метров. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных здесь используют 28 рабочих станций. Люди получают уже готовые паспорта в 9 окошках выдачи.

Отныне Центр сможет принимать 1500 человек в день. Он функционирует по принципу открытого пространства и гарантирует посетителям комфорт и на самом деле европейский уровень сервиса. Всего в Украине 25 центров, которые ежедневно обслуживают около пяти тысяч граждан.

Государственная миграционная служба Украины, к сфере Управления которой принадлежит ГП "Документ", работает в особых условиях при максимальной загруженности.

С начала года сотрудниками подразделений миграционной службы, "Паспортных сервисов" и центров предоставления административных услуг (ЦНАП) оформлено около 25 миллионов. загранпаспортов и более 655 тысяч ID-паспортов, ежедневно оформляется до 20 тысяч документов, что вдвое превышает показатели предыдущего года.

Чтобы уменьшить ажиотаж вокруг оформления биометрических загранпаспортов, которые дают возможность безвизового пересечения границы с Евросоюзом, предприятие планирует в ближайшее время реконструировать центры обслуживания граждан в других городах нашей страны. На очереди - Львов и Одесса.

Инф. Пресс-службы ГМС Украины.